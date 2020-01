Som de verão: Anavitória canta na Praia de Ipanema de graça

Rio - Vem chegando o verão, e a primeira (e última) estação do ano tem tudo a ver com música, novos eventos e som ao ar livre. A relação de shows e eventos musicais vai crescendo à medida em que o mês for correndo, mas já tem muita coisa legal para fazer nesse fim de semana. Vai rolar a abertura do Carnaval não-oficial carioca neste domingo, na Praça 15, além de ensaios de escolas de samba, tudo gratuito, na rua - além de shows em casas conhecidas da cidade. E os fãs de Anavitória, destaque musical dos últimos anos, vão ficar felizes com a apresentação da dupla na abertura do festival Verão Tim, amanhã, às 17h, na Praia de Ipanema.

"Essa passagem de ano foi diferente pra gente, porque estávamos pela primeira vez no palco, o que pra gente é sempre uma imensidão do sentir", contam as duas, que se aperesentaram no Réveillon da Avenida Paulista. "Ir para o Rio nessa energia, com esse show aberto no meio da praia, é uma benção! Tomara que o por do sol seja lindo. A gente tá empolgada demais!"

O show de Anavitória dá início a uma série de apresentações que alterna as praias de Ipanema e Copacabana. À exceção do show de amanhã, todas as datas (aos sábados e, a partir do dia 19, aos domingos) são complementadas por festas especiais, como o Baile do Almeidinha e o Baile do Saddam. Nomes como Baco Exu do Blues, Diogo Nogueira, Melim, Iza e Martinho da Vila estão no roteiro.



Batuque



O samba tem destaque entre os shows deste fim de semana, além do comecinho do Carnaval carioca. O Monobloco, por exemplo, comemora vinte carnavais amanhã na Fundição Progresso, lançando o novo single, 'Esse Meu Rio', que aparece unido a clássicos co estilo musical, dos sambas-enredo e até da música pop nacional ('Sonífera Ilha', dos Titãs, ganha arranjo carnavalesco). O show de abertura da noite fica por conta do trio Os Gilsons, formado por filhos e netos de Gilberto Gil.



Sidon Silva, integrante da diretoria do Monobloco, diz que vai ser uma comemoração de vinte anos de felicidade. "A música 'Esse meu Rio' vai ser apresentada pra galera e depois estará nas plataformas digitais. Até o carnaval vamos lançar ainda um funk inédito. Afinal, não é todo dia que a gente completa vinte carnavais", alegra-se.

Escolas como a Portela e a São Clemente mostram seus Canavais de 2020 na rua durante o fim de semana, e no domingo, a Praça 15 dá espaço para a abertura do Carnaval não-oficial do Rio, com a Desliga dos Blocos do Rio de Janeiro. E os fãs do batuque vão encontrar um programão neste domingo no Vivo Rio, com o Clube do Samba, criado pelo sambista João Nogueira, e comandado no palco pelo filho Diogo Nogueira.

A ocupação do Clube por lá dura o mês de janeiro e, em cada ocasião, um um novo artista, herdeiro de algum grande mestre do samba, será "batizado" no clube, recebendo a chancela de Membro do Clube do Samba. Juninho Thybau, sobrinho de Zeca Pagodinho, recebe a honraria desta vez (e seu tio será o homenageado).

Além disso, Mart'Nália é um dos nomes do Verão no Circo Voador, amanhã, com seu show no qual ela canta Vinicius de Moraes. E Vitinho, destaque do pagode em 2019, continua a turnê de seu novo DVD no 021 Hall, na Barra da Tijuca. E saindo do samba, os fãs de Fábio Jr têm um encontro com o cantor hoje e amanhã no Vivo Rio.



VERÃO TIM