Teatro: Só neste sábado e domingo acontece o espetáculo 'O Filho da Mãe'

Rio - Só neste sábado e domingo, no Km de Vantagens Hall, acontece o espetáculo 'O Filho da Mãe', estrelado por Paulo Gustavo e sua mãe, Dona Déa Lúcia. O show foi pensado para celebrar a relação entre o humorista e Déa, que o inspirou em 'Minha Mãe É Uma Peça', sua franquia de maior sucesso que foi peça de teatro e agora está no terceiro filme.

No espetáculo, os dois vão cantar e contar as histórias de tantos anos de convivência. Com direito a uma superbanda, o espetáculo resgata o passado de Déa, que teve uma carreira de cantora até o início dos anos 2000, quando formou um grupo responsável por animar festas de casamento, eventos, bailes e até serestas. "Ela sempre quis ser cantora. Quando precisava nos sustentar, trabalhava em colégios durante o dia e cantava à noite, mas nunca fez um show assim, em teatro, com produção, cenário e banda. Quis dar este presente e fazer esta homenagem para ela", diz o ator sobre o primeiro encontro entre eles no palco.