Teatro: Peça 'Leopoldina, Independência e Morte' está em cartaz no CCBB

Rio - Estreando essa semana, a peça 'Leopoldina, Independência e Morte' recria três momentos da vida da arquiduquesa austríaca que virou imperatriz do Brasil no século XIX, entre 1817 e 1826: recém-chegada da Áustria, ela relata a uma interlocutora estrangeira suas primeiras impressões sobre o Brasil. Teatro I do CCBB. Rua Primeiro de Março 66, Centro. Quarta a domingo, às 19h. Ingressos: R$ 30. 12 anos.