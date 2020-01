Diversos: Tatoo Week Rio chega na 8ª edição

Rio - O Rio de Janeiro recebe, a partir de hoje, a 8ª Tattoo Week Rio. A convenção traz aos moradores da cidade tendências mundiais da tatuagem e do piercing, informações em saúde para uma tattoo segura, além de diversão e música, com o show de DJs e da banda Mato Seco, no domingo, às 18h. Os 1.100 tatuadores do Brasil e de várias partes do planeta vão se dividir em 220 estandes para atender ao público esperado de 25 mil pessoas. Nesta edição, um dos principais momentos será o concurso de Miss e Mister Tattoo, que vai levar os vencedores a Convenção de Tatuagem, em Buenos Aires, na Argentina. Ainda vão ocorrer workshops sobre segurança e o tatuador Gustavo Gomes vai marcar o símbolo "CRF", do Flamengo, na pele dos autores das frases sobre o clube mais curtidas em um post do perfil @tatooweek no Instagram. A entrada nesta sexta é gratuita a partir da doação de 1 kg de alimento não-perecível.

CENTRO DE CONVENÇÕES SULAMÉRICA. Avenida Paulo de Frontin 1, Cidade Nova. Hoje, amanhã e domingo, das 12h às 22h. Ingressos: R$60,00 (inteira) e R$30,00 (meia). Entrada gratuita hoje com a doação de 1kg alimento não perecível. Classificação etária: 18 reais.