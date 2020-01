Diversos: Painéis temáticos chegam na Urca

Rio - A experiência interativa e imersiva chamada de 'O Museu de Ilusões' chega ao Rio de Janeiro com 40 painéis temáticos com samba, futebol e natureza desenhados nas paredes por artistas plásticos nacionais e internacionais. Depois de passar por Europa, Ásia e Estados Unidos, a atração abre as portas da sua primeira unidade na América Latina em um dos cartões postais do Rio de Janeiro. Ao lado do Bondinho do Pão de Açúcar, na Praia Vermelha, na Urca, o espaço vai funcionar diariamente, das 9h às 21h.

MUSEU DE ILUSÕES. Avenida Pasteur 520, Urca. Todos os dias, de 9h às 21h, incluindo feriados. Ingressos: R$66,00 (inteira) e R$33,00 (meia). Classificação etária: Livre.