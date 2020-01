Dezesseis eventos 0800 pelo Rio no fim de semana

Rio - O ano de 2020 começa com vários eventos — entre shows, exposições e até mesmo pré-Carnaval — com entrada franca. O DIA selecionou 16 atrações gratuitas, como os shows do rapper Baco Exu do Blues e dos cantores Paulinho Moska e Ana Vilella, todos na praia de Ipanema. Mas a Zona Norte e o Centro também têm eventos 0800, além da Zona Oeste.

Lá em Vila Valqueire, por exemplo, tem a primeira roda de samba do ano do grupo Bom Gosto, um dos maiores sucessos do estilo musical, que se apresenta na Praça Saiqui. O grupo toca neste domingo, às 14h, e apresenta sucessos como 'Curtindo A Vida', 'Língua dos Anjos', 'Na Madrugada' e outras músicas que gravaram em seu último DVD, 'Curtindo a Vida - Bom Gosto & Convidados', lançado em novembro, e que traz a banda ao lado de Xande de Pilares, É O Tchan, Turma do Pagode e outros.

"E vai ser a primeira roda de samba do ano, num lugar inédito, justamente onde foi nossa infância. Vai ser difícil segurar a emoção, e ainda por cima, juntar amigos de infância com os que a música nos deu, vai ser inesquecível", diz o cantor e panderista Fábio Beça, que divide a banda com Flávio Regis (surdo e cuíca), André Neguinho (percussão), Fernando Macaé (tantã), Mug (cavaquinho) e Adriano Ribeiro (banjo).

O show faz parte de um projeto em que a banda toca samba de graça em praças públicas. E vai permanecer na agenda do Bom Gosto para 2020. "A ideia é levar cultura de graça para o povo carioca. E também divulgar o DVD", avisa o músico.

Por sinal, as escolas de samba também abrem espaço para eventos gratuitos no fim de semana. Você pode ir amanhã à feijoada comandada pela Tia Surica no G.R.E.S. Difícil É O Nome, em Pilares, e curtir apenas a música, a cargo de Marquinhos de Oswaldo Cruz e Ana Quintas — a feijoada é que não é gratuita, custa R$ 25. A Portela, por sua vez, abre portas hoje para a visitante Unidos de Vila Isabel.

Crianças

Para os pequenos, um evento bem legal que está acontecendo durante o fim de semana é o circuito da série 'Detetives do Prédio Azul', em que a criançada vai poder brincar em atividades ligadas ao programa. O evento conta com cinco áreas diferentes baseadas nos cenários da série. A missão começa na portaria, onde os pequenos detetives precisam encontrar a chave da porta que dá acesso ao prédio.

Já na área que reproduz o pátio do Prédio Azul, a garotada se depara com o jogo 'Encestando o Lixo', que consiste em recolher todo o material encontrado no chão. Divididas em equipes, as crianças têm que encestar as bolinhas de borracha nas cores correspondentes aos materiais recicláveis. É no ParkShopping Campo Grande, neste fim de semana, até 2 de fevereiro.



CENTRO



Projeto especial visando a ocupação, a convivência, a criação e o diálogo com a arte, integrando crianças e suas famílias. Chamado de 'Lugar de Criação Desde Pequeno – Ritmos em papel', se Inspira no trabalho de MAHKU, coletivo de artistas do povo indígena Huni Kuin, que faz parte da exposição ‘Vaivém’.Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-Rio). Rua Primeiro de Março 66, Centro. Hoje, amanhã e domingo, das 11h às 13h e das 15h às 17h.



CEM ANOS DE CLARICE LISPECTOR

ZONA SUL

VERÃO TIM

O projeto recebe o rapper Baco Exu do Blues como atração principal. Além dele, participações de Celo Dut, Vírus, Piva, Os DKVPZ, BK e Urias. Praia de Ipanema. Avenida Vieira Souto, altura do Posto 10. Em frente à Rua Paul Redfern s/n, Ipanema. Amanhã, às 17h.

CLARO VERÃO RIO

O evento tem shows de Paulinho Moska (amanhã) e Ana Vilela (domingo). Casa de Cultura Laura Alvim. Avenida Vieira Souto 176, Ipanema. Shows às 19h. Na segunda, o projeto traz show da Bliz, mas no Parque Garota de Ipanema. Avenida Francisco Bhering s/n, Arpoador. Às 19h.

ZONA NORTE

FEIJOADA TIA SURICA

O evento tem como convidados Marquinhos de Oswaldo Cruz e Ana Quintas. Quadra da G.R.E.S. Difícil é o Nome. Avenida Dom Hélder Câmara 6990, Pilares. Entrada franca, o prato da feijoada custa R$ 25. Amanhã, a partir das 14h.

PORTELA

A escola recebe a visita da Unidos de Vila Isabel. Sob o comando do intérprete Gilsinho e da bateria Tabajara do Samba, a anfitriã fará um show com passistas, baianas, casal de mestre-sala e porta-bandeira e a rainha Bianca Monteiro. A abertura será com o grupo Samba dos Crias. Quadra da Portela. Rua Clara Nunes 81, Madureira. Hoje, a partir das 20h (entrada franca até 23h; R$ 15 depois).

MUSEU DE ASTRONOMIA DE CIÊNCIAS AFINS - MAST

O local tem programação para este fim de semana. Amanhã, a partir das 15h30, acontece o 'Jogando com a Ciência'. Com o tema 'Entre Cores e Sombras', o público descobre as cores da luz e como a sombra se forma. No domingo (às 15h, 16h e 17h), além de exposições, os visitantes brincam no Planetário Inflável Digital. Dentro da cúpula são projetadas imagens que simulam o céu noturno e ensinam sobre os movimentos dos planetas e o deslocamento aparente das estrelas. Museu de Astronomia e Ciências Afins. Rua General Bruce 586, São Cristóvão. Amanhã, a partir das 15h30 e, domingo, às 15h, 16h e 17h.

NA PENHA

O rapper Delacruz, uma batalha de barbeiros, roda de rima, ação de grafiteiros e oficinas são algumas das atrações da terceira edição do Arte na Rua. Ao longo do dia, quinze grafiteiros farão intervenções em uma quadra de basquete e futebol, no muro de uma escola, na pista de skate e em bancos e rodapés da praça. Praça Santa Emiliana (IAPI da Penha), Penha. Domingo, a partir das 15h.

ZONA OESTE

CDD ROCK BAILE

Evento de rock na Cidade de Deus tem as bandas Caos Ordenado, Blindfreedom e Deathonto. Tem também a DJ Kathnipps e exposição de arte com Taty Gomes e Netuno Art. Rua da Luz s/nº, CSU, em frente ao Coroado, nos apartamentos da estrada do Gabinal, Cidade de Deus. Amanhã, às 11h.

CIRCUITO 'DETETIVES DO PRÉDIO AZUL'

Destinada a crianças de 4 a 10 anos, a atração reproduz a casa da série do canal Gloob. Além de brincar no circuito de atividades, a criançada pode passar pelas estações de fotos para registrar o momento dentro de uma TV com os personagens do canal e em um painel dos detetives do prédio azul. ParkShoppingCampoGrande. Estrada do Monteiro 1.200, Campo Grande. Seg a sáb, de 14h às 21h30. Dom e feriados, de 13h às 20h30.

CURTA PRAIA

Local oferece aula de charme, yoga, zumba, futmesa, área kids, futevôlei, beach tennis, show da Banda Cabelera, de Um44k e limpeza das areias com a participação dos atores Vladimir Brichta, Ísis Pessino e Ana Flávia Cavalcanti. Praia do Recreio (altura do Posto 11). Amanhã, das 9h às 18h.

BANDA AMIGOS DA BARRA

O esquenta vai contar com os Gêmeos Do Samba - Bruno & Ramon, que agitar a orla da praia com samba de raiz. Destaque também para o grupo Coletivo Cosmos. Praia da Barra da Tijuca (Quiosque do Joilton, em frente ao Riviera Country Clube Da Barra). Avenida Lúcio Costa 3700 (altura do Posto 5). Domingo, das 15h às 20h.

BOM GOSTO

O grupo faz sua primeira roda de samba do ano. No repertório, músicas do último DVD 'Curtir a Vida - Bom Gosto & Convidados', como 'Curtindo A Vida', 'Língua dos Anjos', 'Balanço Por Você' e outros sucessos como 'A Casa Caiu', 'Agora Perdeu' e 'Na Madrugada'. Praça Saiqui. Rua das Camélias com a Rua Luiz Beltrão s/n, Vila Valqueire. Domingo, a partir das 14h.

NITERÓI

ARTE NA RUA

O festival de verão apresenta três atrações: atrações: Sangrya, Garagem D e Gustavo di Pádua. O evento ainda conta com com a presença da Casa do Artesão, e de cervejarias artesanais. Praça Luiz Gomes (Praça do Antigo Toboágua). Avenida Almirante Tamandaré s/n, Piratininga, Niterói. Amanhã, às 16h.



BAIXADA

CAXIAS SHOPPING.

A banda A Bronca vai levar o melhor do rock nacional e internacional para o palco do projeto 'Shows de Sexta'. Caxias Shopping (Praça de Alimentação). Rodovia Washington Luiz 2895, Parque Duque, Duque de Caxias. Hoje, às 19h30.

ARREDORES

SESC VERÃO

O evento acontece nas 19 unidades físicas da instituição e ainda conta com seis unidades temporárias montadas em Campos dos Goytacazes, Macaé, Mangaratiba, Niterói, Rio das Ostras e Quissamã. No projeto são oferecidas atividades como oficinas com ídolos de vários esportes, espetáculos de circo, teatro e música, jogos como frescobol e futmesa, aulão de ritmos, gincanas e sessões de cinema, entre outras atrações. Confira a programação completa e os endereços em www.sescverao.com.br. Até 16 de fevereiro.

