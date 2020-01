Show: Festival Spanta abre com série de shows que inclui Mano Brown e Sorriso Maroto neste sábado

Rio - Um dos festivais responsáveis por abrir a temporada musical do Rio, o Festival Spanta 2020 desembarca na Marina da Glória e traz logo no primeiro dia - amanhã - uma gama variadíssima de atrações. O roteiro vai do samba-rock de Seu Jorge + Pretinho da Serrinha, o soul-reggae de Marcelo Falcão, o soul de Mano Brown & Boogie Naipe, o som popularíssimo de Sorriso Maroto e do veterano Sidney Magal, o folk de Vitor Kley, o tom baiano de Reinaldo (ex-TerraSamba) e o agito de Eu Amo Baile Funk, Mangueira e Beija-Flor, Agytoê, Roda do Spanta e Spantosa Bateria.

O evento prossegue nos próximos fins de semana até o comecinho de fevereiro, trazendo na escalação nomes como Pitty, Djavan, Henrique & Juliano, Kevin O Chris, Anavitória, Malía, Gabz, É O Tchan e até uma homenagem a Beth Carvalho com Roberta Sá. O evento abre portas sempre às 16h.



Marina da Glória. Avenida Infante Dom Henrique s/nº, Glória. Amanhã, às 16h. R$ 240 (estudantes e maiores de 65 anos pagam meia-entrada).