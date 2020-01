Teatro: Letícia Sabatella se apresenta amanhã com 'Caravana Tonteria'

Rio - Amanhã, dia 23 de janeiro, no Theatro Net Rio, rola a apresentação única da ‘Caravana Tonteria’, um quarteto sob direção de Arrigo Barnabé, formado pela atriz Letícia Sabatella (composições e voz), pelo ator e multi-instrumentista Fernando Alves Pinto (serrote, trompete, violão e voz) e pelos músicos Paulo Braga (piano) e Zéli Silva (contra-baixo), que tem em seu repertório canções autorais (todas de Letícia) e outras de grandes referências da música universal como Chico Buarque, Colle Porter, Kurt Weill, Duke Ellington e Carlos Gardel.



O quarteto surgiu a partir de um convite feito à Letícia para participar da Virada Cultural em São Paulo. “Eu já tinha grande afinidade com o Paulo e o Zéli, na época estava fazendo com o Fernando a peça Trágica 3, onde assinamos a trilha sonora que concorreu ao Shell, quando de repente surgiu a oportunidade de participar da Virada Cultural. Foi o start que faltava pra gente se juntar e levantar o show”, conta Sabatella, que sempre trabalhou o lado musical em sua formação de atriz.



SERVIÇO



Theatro Net Rio



Dia: 23 de janeiro às 21h

Ingressos: Balcão R$ 70,00 / R$ 35,00

Plateia Lateral R$ 60,00 / R$ 30,00

Frisa R$ 120,00 / R$ 60,00

Plateia Central R$ 120,00 / R$ 60,00

Duração: 90 min

Classificação: 12 anos