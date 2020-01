Teatro: Reestreia amanhã peça 'Rugas', no Teatro Gláucio Gill

Rio - Depois da temporada no Teatro da UFF em Niterói, a peça reestreia em sua 6ª temporada no Teatro Gláucio Gil em Copacabana. A história do espetáculo gira em torno de uma cientista gerontóloga que estuda o envelhecimento e quer fazer o tempo parar. Para isso, vai estudar no exterior e quase não tem mais contato com sua mãe. Até que um dia, durante a palestra mais esperada de sua vida, recebe um telefonema da cuidadora dizendo que a mãe está muito doente e precisa ver a filha. O que ela vai fazer?

Há três anos, as atrizes Claudiana Cotrim e Vanja Freitas estudam o envelhecimento, a dupla realizou centenas de entrevistas com pessoas de 40 a 80 anos. Esse material chegou às mãos do dramaturgo Herton Gustavo Gratto, que escreveu a comédia dramática ‘Rugas’. Com direção do premiado Amir Haddad, Rugas estreou na FITA (13ª Festa Internacional de Teatro de Angra) em setembro de 2018.

SERVIÇO:

RUGAS um espetáculo sem botox

Temporada: de 18/01 à 16/02/2020

Teatro: Teatro Gláucio Gill - Praça Cardeal Arco Verde. S/n°. Copacabana

Telefones: (21) 2332-7904

Dias e horários: sábados e domingos às 18:30 h.

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

Duração: 70 min.

Classificação indicativa: Livre.