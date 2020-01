Teatro: Espetáculo 'Quem disse?' estreia domingo, em Niterói

Rio - Em cartaz aos domingos no Teatro Popular Oscar Niemeyer, “Quem Disse?” é um passeio com Ritinha e Bernardo, duas crianças que compartilham sonhos, dúvidas e a vontade de construir um mundo onde a diferença não nos separe. O espetáculo estreia dia 19 e fica em cartaz até 9 de fevereiro, sempre aos domingos, às 11h. A direção é de Breno Sanches, artista indicado ao Prêmio Zilka Salaberry de teatro infantil 2017/2018. Dando vida aos personagens e também executando a trilha musical, Filipe Codeço e Ana Luiza França, também autora da obra. A entrada é gratuita e fará parte da programação do projeto "Verão no Popular".



A história se desenvolve a partir dos personagens que, pedalando suas bicicletas e desbravando os mundos da imaginação, se questionam sobre a ideia de família tradicional, sobre os papéis sociais que aprisionam as identidades de gênero e nos convidam a transformar o modo como nos organizamos como sociedade. “Como professora de teatro, lidando cotidianamente com crianças desde 2006, me encanta ver como não nascemos com preconceitos ou ideias prontas e como tendemos a questionar a realidade: “porque tal coisa TEM que ser assim? QUEM DISSE?”. Ao longo da vida vamos aprendendo como “devemos” ser, o que é “certo” ou “errado”, o “normal” que tantas vezes faz o mundo permanecer desigual e injusto. Aprendemos a aceitar as regras, sem pensar que alguém, um dia, disse que assim que deveria ser”, indaga Ana Luiza França.



SERVIÇO:



QUEM DISSE? - TEATRO FEMINISTA PARA CRIANÇAS



LOCAL: Teatro Popular Oscar Niemeyer



ENDEREÇO: Rua Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói - RJ (atrás do Terminal de ônibus).



DATA: aos domingos de 19 de janeiro a 9 de fevereiro



HORA: 11 horas



CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre



TEMPO: 55 minutos



ENTRADA: gratuita