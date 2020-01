Gupo Rio Eco Trilhas organiza passeios pelo Rio de Janeiro

O grupo Rio Eco Trilhas organiza neste fim de semana dois passeios na zona oeste do Rio. Amanhã, às 8h, ocorre a subida da Pedra do Pontal, no Recreio, com ponto de encontro na barraca do Rio Ecoesporte, no Posto 12. Já no domingo, o grupo vai às cachoeiras de Vargem Grande, com saída do restaurante Tô na Boa, às 8h30. A retribuição é voluntária e o contato pode ser feito pelo número (21) 99742-9191.

Posto 12. Estrada do Pontal, Recreio dos Bandeirantes. Amanhã, às 8h. Tô na Boa. Rua Luiz Borracha 722, Vargem Grande. Domingo, às 8h30. Entrada gratuita. Classificação etária: Livre.