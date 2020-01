Teatro: Peça 'A Golondrina' reflete sobre atos de ódio

Rio - Estreando essa semana, o espetáculo 'A Golondrina' é inspirado no ataque terrorista homofóbico que aconteceu no Bar Pulse, nos EUA, em 2016, mas também faz referência a outras tragédias como a do Bar Bataclan, em Paris. A obra tenta compreender a insensatez do horror, as consequências do ódio e as estratégias para que eles não nos destruam a alma. Teatro Sesc Ginástico. Av. Graça Aranha 187, Centro. Quinta, sexta e sábado, às 19h. Domingo, às 17h. Ingressos: R$ 30. 14.