Música para todos

Os fãs de música têm prato cheio de hoje até segunda-feira com diversos artistas se apresentando de graça na cidade. No Verão TIM tem Elza Soares e Baile do Almeidinha, amanhã, na Praia de Ipanema; e ainda Melim, domingo, na Praia de Copacabana, ambos a partir das 17h. No Claro Verão tem Barão Vermelho, hoje, às 19h, no Parque Garota de Ipanema; e na Casa Claro (Casa de Cultura Laura Alvim) tem Rodrigo Santos (amanhã), Priscila Tossan (domingo) e Toni Garrido (segunda-feira).

Programação

1 PUNK

O festival 'O Recomeço Do Fim do Mundo' traz bandas clássicas como Lixomania. Biroska Clássica. Rua Iguaperiba s/nº, Brás de Pina. Amanhã, às 15h.

2 TRIBUTO

Orquestra Petrobras Sinfônica homenageia Cartola em concerto. Hoje e amanhã é no Centro. Na Tijuca (Centro da Música Carioca), no domingo, às 11h), no Jardim Botânico (Prq. Lage), dia 25, às 11h) e em Niterói (Teatro da UFF), dia 26, às 18h). Casa do Choro. Rua da Carioca 38, Centro. Hoje, às 19h, e amanhã, às 17h.

3 RODA SAMBA

A Gloriosa agita a Praça da Feira Popular da Glória. Av. Augusto Severo s/n, Glória. Domingo, das 16h às 21h.

