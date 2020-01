Rafael Caçula se apresenta no Bar do Zeca

O cantor e compositor Rafael Caçula se apresenta amanhã, às 13h, no Bar do Zeca Pagodinho, no Shopping Vogue Square, na Barra da Tijuca. O músico vem diretamente de Maricá com um repertório que vai de sambas clássicos a canções autorais. Sucessos como ‘Tá Certo’ e ‘O Show tem que Continuar’ fazem parte da apresentação de caçula. Aniversariantes não pagam o couvert acústico.

Bar do Zeca Pagodinho. Avenida das Américas 8585, Shopping Vogue Square, Barra da Tijuca. Amanhã, às 13h. Ingresso: R$25,00 (couvert artístico). Classificação etária: 18 anos.