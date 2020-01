Jardins da Casa Firjan recebe Junta Local Verão

Os jardins da Casa Firjan, em Botafogo, recebem, neste fim de semana a Junta Local Verão. Comida, música, cultura e diversão aguardam o público que visitar o local, que tem entrada gratuita. Amanhã, às 14h, oficinas de customização de camisas e de adereços de carnaval, além de contação de história e show do Bloco Super Bacana prometem animar os visitantes. Já no domingo, a partir das 12h, a festa fica por conta de uma oficina de Circo e do "Gritinho de Carnaval" com os Gigantes da Lira.

Casa Firjan. Rua Guilhermina Guinle 21, Botafogo. Amanhã, às 14h. Domingo, às 12h. Entrada gratuita. Classificação etária: Livre.