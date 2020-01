Saiba quem está no 'BBB20'

Os novos participantes do 'Big Brother Brasil 20' serão anunciados amanhã, durante toda a programação da Globo. Os perfis de cada brother e sister ganhará destaque nos intervalos comerciais do canal. Vale lembrar que a casa será formada por dois grupos: de um lado, os inscritos de todo o Brasil e, de outro, os convidados pelo programa. A apresentação do reality show é de Tiago Leifert.