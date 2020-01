Show: tem Rio Popline Festival, com Luísa Sonza e Lexa

Rio - Tem música pop nacional neste domingo, no Nau Cidades Santo Cristo. Jão, Luísa Sonza, Lexa, MC Rebecca e Day estão no elenco do Rio Popline Festival, que acontece no Vivo Rio unindo estilos musicais. "Do meu show, os fãs podem esperar uma pitada de pop, com um pouco de rock, um pouco de nostalgia... Atitude. Espero que geral goste!", avisa Day.

"Não percam, vamos nos divertir muito juntos", anuncia Luísa Sonza, que promete seus hits mais recentes na apresentação. Lexa, por sua vez, diz que vai ser um encontro com amigos, que é como ela considera seus fãs. E aproveita para anunciar que 2020 é seu ano: "Vou lançar um novo álbum. Aliás, aceitei vários desafios e ser apresentadora na TV é um deles", conta.



Nau Cidades Santo Cristo. Avenida Professor Pereira Reis 36, Santo Cristo. Domingo, às 17h. R$ 70.