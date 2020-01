Todo mundo brinca! Vinte eventos em todos os cantos do Rio para as férias da criançada

Rio - As férias estão aí e a criançada já está louca para sair de casa e conferir o que tem de melhor para se fazer no Rio de Janeiro durante o fim de semana. Mais: segunda-feira é feriado de São Sebastião, e os pais também podem acompanhá-las nas diversões. O DIA preparou uma lista de vinte eventos, em que várias das atrações são de graça e muita coisa estende-se ao longo da semana, pegando também os feriados. Dá pra levar os filhos e fazer aquela resenha completa, durante ou depois, com a criançada. E o melhor é que o Rio inteiro entrou no clima, com eventos por toda a cidade e nos arredores.

Dentre as atrações, tem o 'Pac Man Experience', inaugurada no Shopping Nova Iguaçu, é que é um evento intinerante sobre o videogame. Os personagens vêm para a vida real e os fãs entram no jogo, apresentando consoles Atari para todo mundo conhecer o jogo, uma área para colorir e um Pac-Man de dois metros para tirar fotos. "É uma atração que atravessa gerações", conta Daniela Beigler, gerente de marketing do shopping.

Já no Via Parque, na Barra da Tijuca, a atração é a Casa Lego, com várias diversões ligadas ao brinquedo, que tem mais de 80 anos de tradição. As pecinhas de Lego surgem, na casa, em diversões para crianças de até três anos no Espaço Kids (com direito a uma piscina de pecinhas). Já no Espaço Central Park, as crianças a partir de quatro anos vão ser acomodadas em mesas de piquenique, e incentivadas a construir peças para o jardim ou para o Mini Zoo, dando vida a animais como girafas, macacos, pássaros ou zebras.

E tem no evento também o Espaço Desafios, em que monitores orientam as crianças a trabalhar em equipe na construção de pontes e torres. Vence o grupo que construir a ponte mais resistente ou a torre mais alta!



BAIXADA FLUMINENSE



CAXIAS SHOPPING

Local tem evento de férias em parceria com Firjan, SESI e SESC. Hoje tem oficina de aquarela e domingo tem oficina de pintura, de 14h às 18h. Rodovia Washington Luiz 2.895, Duque de Caxias (2430-5110). Gratuito.