Amigos da Onça convida banda 3030 e DJs Tales Mulatu, Fabrício Bahruth e Ju Shultz para Ensaios de Veraww da próxima terça-feira, dia 21

Rio - Passa o coquinho, bem devagarinho, ao som de saborzinho da Bahia, com muito purpurina no suvaco, Roll On! É nesse ritmo que o Amigos da Onça sobe ainda mais a temperatura carioca todas as terças no Ensaios de Veraww. O evento, que acontece no HUB RJ, recebe na próxima semana, dia 21, a partir das 20h, a banda 3030 e os DJs Tales Mulatu, Fabrício Bahruth e Ju Shultz. Os ingressos custam a partir de R$20.



Além disso, haverá também o lançamento do clipe da música autoral do bloco, chamada "Purpurina". A composição é de Gabriel Gabriel, Tarcisio Cisão, Romulo Mariano e Claudio Lima. Mais um hit do bloco que ganha os foliões nas ruas do centro do RJ.



O Amigos da Onça é um grupo que surgiu na cena musical carioca em 2008. A banda leva o nome da primeira música composta pela dupla Gabriel Gabriel e Tarcísio Cisão. “Amigos da Onça”, a música que embala uma geração de jovens foliões cariocas e a vontade de ocupar os espaços públicos com arte e irreverência fizeram surgir o Bloco Amigos da Onça. Desde 2012, ele desfila espontaneamente pelas ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro carregando em seu cortejo milhares de pessoas.



Ensaios de Verão - Amigos da Onça

Data: Terça-feira, 21 de janeiro

Local: HUB-RJ

Endereço: Rua Professor Pereira Reis, 50 - Santo Cristo. Rio de Janeiro.

Hora: 20h

Valor: a partir de R$20

Insta: @blocoamigosdaonca