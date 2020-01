Grátis: Grupo Clareou agita o Samba da Feira

O grupo Clareou é a grande atração do Samba da Feira amanhã, em Engenho de Dentro. Formado por Buiú, Fernando Mellete, Magal, Flávio Homero e Juninho de Jesus, o grupo vai sucessos como 'Só Penso no Lar' e a recente 'Sem Ela Não Dá'. Na Praia de Ipanema, o Verão Tim terá amanhã, às 17h, tem Diogo Nogueira com Festa Black com Dj Saddam e Dj Zedoroque. E, no domingo, no mesmo horário, Cidade Negra com Eu Amo Baile Charme.