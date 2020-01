Teatro: 'Festa, A Comédia' está em cartaz na Gávea

Rio - Após 10 temporadas em São Paulo, a peça 'Festa, A Comédia', é apresentada pela primeira vez no Rio. Com textos assinados por autores como Walcyr Carrasco, Vincent Villari, Daniele Valente e a dupla Heloísa Périssé e Sill Esteves, o ator Maurício Machado interpreta seis personagens em cena.



Sinopse: A história se passa no aniversário de um menino, o Miguel, que detesta festa de aniversário. Já sua mãe é uma nova rica, que ganhou na noite da virada, na mega sena. Ex-faxineira de um clube de funk de Pilares, hoje é a dona da empresa de faxina do clube de funk de Pilares, aspirante à Socialite, gosta de ostentar em festas de seu filho, e não se julga uma mãe, mas, uma supermãe! Fez milhares de plásticas e totalmente bipolar, Dona Irene é viciada em remédios tarja preta fortíssimos. Ela contrata um ‘surpreendente’ artista, atrapalhadíssimo e sem talento, e que ‘não curte’ criança (!), para um show especial indicado pelo palhaço da Festa, que ganha a vida, como recreador em festas infantis, mas comete alguns deslizes, e que bebe um golinho escondido ... Emprego esse conseguido por indicação da rabugenta e absurda tia do aniversariante, que o conheceu em um velório, e esta por sua vez dá em cima da atendente da carrocinha de cachorro quente do bufê contratado, a plena Suellen Shellen, que é amante do pai do aniversariante, Janderson. A hilariante confusão está feita nesta festa! E que segredo será esse revelado ao fim da Festa por Miguel?







SERVIÇO









Telefone: (21) 2239-1095 Shopping da Gávea, R. Marquês de São Vicente, 54 - Gávea, Rio de Janeiro - RJ, 22451-041 TEATRO DOS QUATRO Sábados – R$70,00 – R$35,00 (meia entrada) Sextas e domingos – R$50,00 – R$25,00 (meia entrada) Ingressos: Gênero: Comédia Duração: 1h10 Classificação: 12 anos Horário: Sex e Sab às 21h e Dom às 20h Apresentação: 10/01 a 01/03/2020 (com exceção dos dias 21, 22 e 23 de fevereiro) Estreia: 10 de Janeiro Festa, A Comédia