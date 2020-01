Show: Chininha em carreira solo

Rio - Chininha, ex-integrante do Nosso Sentimento, está em carreira solo, após alguns anos de dupla com Príncipe. O cantor apresenta músicas como 'Te Amo Assim', 'Justiceiro', 'Dublê de Namorado', 'Me Usa e Some' e 'Pele na Pele' na festa Gênesis, amanhã na Tradição Show. Chininha também é chamado de "o novo Wando", já que suas fãs jogam calcinhas para ele no palco. O evento ainda traz a banda de pagode retrô Toda Forma de Amor e os DJs Lucca e Aghata. A festa Gênesis acontece há quase vinte anos e já trouxe atrações como O Rappa, Charlie Brown Jr., Natirruts e outras bandas.



Nova Tradição Show. Estrada Intendente Magalhães 160, Vila Valqueire (2179-8716). Amanhã, às 22h. R$ 20 (feminino) e R$ 30 (masculino).