Estreia hoje, no Teatro Riachuelo, 'Novos Baianos, O Musical', que conta a trajetória do grupo que, no final dos anos 1960, iniciu uma trajetória que modificaria para sempre a história da música brasileira. Teatro Riachuelo. Rua do Passeio 38/40, Centro. Quinta a sábado, às 20h30. Ingressos: a partir de R$ 50. 16 anos.