Priscila Senna abre o 'Bloco da Gia'

No fim de semana, Priscila Senna subiu ao palco abrindo o 'Bloco da Gia', prévia carnavalesca que tomou conta do Recife. Reunindo uma multidão, a cantora, que dia 21 sobe ao palco do Marco Zero abrindo oficialmente o carnaval de Pernambuco, trouxe um repertório de sucessos de sua carreira e Hits que estão na boca da juventude. Priscila Senna também divide o palco com Gusttavo Lima, dia 22, no Galo da Madrugada!