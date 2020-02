Teatro: Musical escrito por David Bowie traz 18 músicas do cantor inglês

Rio - Estreando nesta semana no Teatro Multiplan, o musical 'Lazarus' é escrito pelo cantor inglês David Bowie. A montagem, inédita no Rio, é baseada no romance 'O homem que caiu na terra', que na versão para o cinema teve Bowie no papel de protagonista. O roteiro narra a vida atormentada de Thomas Newton, um alienígena que viaja para a terra para salvar seu planeta.

'Lazarus' apresenta 18 músicas de diversas fases da carreira de Bowie, incluindo sucessos como 'Life on Mars' e 'Heroes', além de faixas de 'Blackstar', último álbum do artista, falecido em 2016. O espetáculo tem como objetivo construir uma atmosfera que transporte o espectador para o universo de Bowie e Thomas Newton.

Temporada: 06 de fevereiro de 2020 a 16 de fevereiro de 2020

05 de março de 2020 a 15 de março de 2020

Horários:

Quinta a sábado, às 21h

Domingo, às 19:30h

Duração: 120 minutos

Local: Teatro Multiplan (Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca)

www.shoppingvillagemall.com.br/teatro