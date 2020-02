Teatro: 'Tom na Fazenda' está em cartaz no Leblon

Rio - Em cartaz no Leblon, o espetáculo 'Tom na Fazenda' conta a história de um homem que vai para o funeral de seu companheiro e reflete sobre a inabilidade do indivíduo em lidar com preconceito e fracasso. Teatro Petra Gold. Sala Marília Pêra. Rua Conde de Bernadotte 26, Leblon. Sexta a domingo, às 19h30. Ingressos: a partir de R$ 70. 18 anos.