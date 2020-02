Grátis: Iza e roda de samba em Ipanema

A carioca Iza é o grande destaque do último dia do Verão TIM, na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio. Além da artista, também se apresenta Samba Que Elas Querem, uma roda de samba protagonizada por mulheres. Em 2018, Iza lançou o álbum 'Dona de Mim', que rendeu à artista indicada ao Grammy Latino 2018 na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. Já a roda de samba é formada por Angélica Marino, Bárbara Fernandes, Cecília Cruz, Giselle Sorriso, Júlia Ribeiro, Karina Neves, Mariana Solis e Silvia Duffrayer. Entre tambores, tamborins, violas e pandeiros saudando Tia Surica, Tia Ciata, Dona Ivone Lara, Elza Soares, Clara Nunes, Beth Carvalho, Leci Brandão e Jovelina Pérola Negra, entre outras. Praia de Ipanema (altura do Posto 10). Avenida Vieira Souto com Rua Paul Redfern, Ipanema. Domingo, às 17h.

Programação

1AULA DE SAMBA

A EducaSamba oferece as oficinas 'Samba no Pé' e 'Mestre Sala e Porta Bandeira'. A inscrição é na recepção da administração, no 4º piso, hoje, das 10h às 17h. Pátio Alcântara (2º piso). Praça Carlos Gianelli s/n, Alcântara, São Gonçalo. Terça-feira (Samba no Pé), das 15h30 às 17h e quarta-feira (Mestre Sala e Porta Bandeira), das 10h30 às 12h.

2VERÃO NA CASA

A Casa Firjan realiza o projeto 'Verão na Casa', com shows, oficinas, debates, contação de histórias (amanhã, às 16h) e atividades interativas para o público. Casa Firjan. Rua Guilhermina Guinle 211, Botafogo. Amanhã, às 18h, show de João Cavalcanti. Domingo, às 16h30, show com Choro da Glória.

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia

Galeria de Fotos Iza Carol Caminha/Reprodução Iza Carol Caminha/Reprodução Iza Carol Caminha/Reprodução