Tem Comida di Rua em Bangu neste fim de semana: conheça!

Rio - São mais de trinta nomes conhecidos da gastronomia popular do Rio de Janeiro durante este fim de semana no estacionamento do Bangu Shopping. Entre eles, opções já conhecidíssimas em todos os cantos da cidade, como a Batata de Marechal, o Acarajé da Lenaide, a Carne de Sol do Baixinho de Bangu, o Japalito e a Cervejaria Suburbana. Essa turma toda, além de seus fãs e clientes, está reunida de hoje a domingo no primeiro ano do Comida di Rua.

Com entrada gratuita, o festival apresenta trailers e barraquinhas com petiscos, hambúrgueres, cervejarias, comida japonesa e todo tipo de opção tradicional. Se você já começou o mês tendo que dar aquela apertada básica nas despesas, vai ter uma surpresa: há pedidos que custam R$ 5, além de pratos familiares que podem ser degustados por R$ 40. É só percorrer a feira e procurar as melhores opções.



"Há cinco anos faço eventos gastronômicos em Bangu mais voltados para a tendência gourmet: os famosos food trucks. Senti a necessidade de trazer esse projeto para as pessoas terem acesso à uma gastronomia tradicional, comida popular com preços mais acessíveis", conta a organizadora do evento, Renata Balthazar. Nomes não tão ligados à gastronomia de subúrbio, como as cervejarias Therezópolis e Noi, estão também confirmados.



Os moradores da região, diz ela, já abraçaram a ideia e estão achando o máximo. "Pelo acesso às comidas de rua mais conhecidas dos cariocas, por preços baixos e tamanho das porções gigantes para compartilhar", conta, destacando dois itens que dão a assinatura do evento, pelo preço, pela qualidade e pela fartura.



"A famosa batata de Marechal, que serve um quilo de batata, com frango a passarinho e calabresa na quentinha. E o Gaúcho do Méier, famoso há 37 anos com seu cachorro quente de um metro. Ou seja, comidas que podem ser compartilhadas com grupo de amigos. Esses, para mim, são destaques entre os representantes da comida de rua do Rio de Janeiro", afirma Renata.



"Nessa feira, colocamos as porções mais fartas que chegam até 1kg com valores que vão de R$ 30 a R$ 50. O segredo da batata é a fartura e também os ingredientes, claro", avisa Seu Antônio, da Batata de Marechal. "Ficamos muito felizes da comida popular ter ganhado espaço em feiras por vários bairros do Rio de Janeiro. Assim podemos levar nossa batata para pessoas que não vão em Marechal".



Monica Freitas, gerente de marketing do Bangu Shopping, diz que o festival segue a linha do local, que é a de sempre levar novidades. "E a gastronomia aliada a música e cultura vem ganhando espaço nos finais de semana das famílias como uma ótima opção de entretenimento e lazer para todas as idades", comenta.



Carnaval



Além da comida, o evento tem um esquenta de Carnaval, com apresentações de baterias de escolas de samba e blocos do Rio. Hoje, às 20h, o evento recebe a roda de samba do Grupo Explode Coração do Salgueiro. Amanhã, tem a Unidos de Bangu no mesmo horário. Domingo, o blogo Tamo Junto, também da região, às 19h. Antes, o Passa Régua, escola de samba do bairro, se apresenta domingo às 16h. O Comida di Rua tem também espaço kids, com brinquedos para as crianças.

Serviço: Comida di Rua Bangu Shopping

Data: 7, 8 e 9 de fevereiro (sexta, sábado e domingo)

Horário: sexta-feira: 17h às 23h | sábado e domingo: 14h às 23h

Local: Estacionamento do Bangu Shopping

Endereço: Rua Fonseca 240, Bangu

Entrada gratuita no evento

Estacionamento no shopping: Tarifa única para carros R$ 12,00