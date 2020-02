Show: Sorriso Maroto faz show de DVD 'mágico'

O Sorriso Maroto permanece na turnê do DVD 'Ao Cubo, Ao Vivo' e retorna para sua cidade natal, o Rio de Janeiro, com as músicas da nova apresentação. Bruno Cardoso (vocal), Cris Oliveira (percussão e vocal), Sérgio Jr. (violão e vocal), Vinicius Augusto (teclado e vocal) e Fred (percussão) levam sucessos como 'Eu Já Te Quis Um Dia', 'Clichê', 'Amanhã' e a nova 'Sinal Vital' para o palco do clube Monte Líbano, na festa Roda Gigante.

Sempre cheios de novidades, os caras do Sorriso lançaram um DVD que tem cenário em formato de cubo com painéis de luzes coloridas, e é filmado sempre em 360º. "Foi um DVD mágico, com músicas diferentes. 'Reprise', por exemplo, que está também no nosso repertório de show, tem um mix de charme com pagode e um tema super inusitado", ressalta Bruno.

Na festa, a abertura fica por conta do grupo Gamei e durante os intervalos, os DJs Jeff Tavares, Buarque e RV.



Monte Líbano. Avenida Borges de Medeiros 701, Leblon (2512-8833). Hoje, às 22h. R$ 50 a 70.