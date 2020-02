Policial é preso injustamente

Conhecido por ser um policial correto, Marco Rodrigo (Julio Machado) será levado preso no capítulo de hoje, em 'Malhação: Toda Forma de Amar'. Ele é investigado por suposto envolvimento com a milícia desde que a lista com suspeitos que Zé Carlos (Peter Brandão) fez antes de morrer chegou nas mãos da imprensa. Marco mantém a calma e garante que tudo será esclarecido.