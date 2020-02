Show: Zé Renato canta Paulinho da Viola no Rival Refit

Eio - Paulinho da Viola recebe homenagem no Teatro Rival Refit neste sábado, com Zé Renato, que lança o disco 'O Amor É Um Segredo', só com músicas do sambista.

"Paulinho é um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos. Faz tempo que suas músicas ajudam a embelezar o repertório de inúmeros intérpretes. E agora, modestamente, chegou a minha vez", conta o cantor. Músicas como 'Para Um Amor no Recife', 'Cidade Submersa', 'Minhas Madrugadas' e 'Um Caso Perdido' estão no repertório. Ele canta acompanhado de Edu Neves, no sax tenor e na flauta, e Paulino Dias na percussão.



Teatro Rival Refit. Rua Álvaro Alvim 33, Cinelândia (2240-4469). Amanhã, às 19h30. R$ 80 (estudantes e maiores de 65 anos pagam meia-entrada).