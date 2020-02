Diversos: Sarau da LiRa apresenta edição com apoio a artistas independentes

Rio - O quinto Sarau da LiRa ocorre domingo, às 16h, no terraço do Hotel Selina, no Centro. O encontro reúne apresentações artísticas, interação entre música, artes cênicas e tem o objetivo incentivar e fomentar artistas independentes. O Sarau oferece toda a estrutura som, banda, alimentação, apenas com a apresentação do trabalho para os artistas convidados. O público colabora com R$10 de entrada para assistir os shows e performances.

Hotel Selina. Largo da Lapa 9, Centro. Domingo, a partir das 16h. Ingressos: R$10.