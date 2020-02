Show: Criolo traz show 'Boca de Lobo' para o Morro da Urca

Rio - Criolo volta para o Rio para trazer a turnê de seu disco novo, 'Boca de Lobo'. Ele se apresenta no Morro da Urca neste sábado, com abertura do grupo de rap 3030. Criolo faz uma retrospectiva de sua carreira, ao lado do parceiro DJ DanDan, e dos produtores Bruno Buarque, Dudinha e Daniel Ganjaman, indo do samba ao rap, e incluindo até sons da música eletrônica em sus novas músicas. Já o 3030 continua na tour do disco 'Tropicália', lançado no ano passado, e apresenta músicas antigas e seus singles mais recentes.



Morro da Urca. Acesso pela Avenida Pasteur 520, Urca. Amanhã, às 22h (abertura de portões). R$ 80 (a partir de).