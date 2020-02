Teatro: Peça 'Pai na real' encerra temporada na semana que vem

O solo Pai na Real fala da paternidade em todas as instâncias, não só sobre pais homens, mas sobre todo aquele ser humano que resolve acolher e cuidar de outro de forma incondicional.



Focado unicamente em sua carreira de ator, IGOR de repente perde o emprego, se apaixona por uma mãe solteira, com quem tem mais dois filhos e passa a cuidar exclusivamente de sua família e da casa, enquanto sua mulher trabalha o dia todo. Tudo isso em apenas três anos, o que ele chama de “Família Miojo”.



No retorno da licença maternidade de seu último filho, Igor finalmente consegue uma nova chance em São Paulo e precisa mudar do Rio de Janeiro para retomar seu trabalho de ator.



Mas depois de se tornar pai em tempo integral, ele vai descobrir que seus sonhos, prioridades e relacionamentos não são mais os mesmos.



Desde a relação com o próprio pai, com a filha não biológica, passando pelo casamento e educação dos filhos, a peça traz Igor revendo sua vida com muito humor até se sentir pronto para dar mais um passo decisivo em direção ao equilíbrio possível entre família, trabalho e amor.



Nesse espetáculo, Yuri Gofman transforma em dramaturgia sua experiência real com a paternidade, que tem em comum com o protagonista, ser ator e comediante, ser pai de três filhos, tudo isso em três anos. A peça é seu retorno aos palcos após passar esse tempo como pai do lar.





FICHA TÉCNICA:



Texto: Yuri Gofman



Elenco: Yuri Gofman



Direção: Rita Torres



Produção e Supervisão Geral: Rosane Gofman



Iluminação: Aurélio de Simoni



Cenário: José Carlos Vieira e Jorge Silva Roriz



Programação Visual: Gabriela Cima



Trilha: Charles Khan



Assessoria de Imprensa: Julyana Caldas – JC Assessoria de Imprensa



Mídias Sociais: Danielle Lourenço



Assistente de Produção: Thiago Paschoa



Realização e Produção: Terg/Lançamento Novo











SERVIÇO:



Teatro Cândido Mendes - Rua Joana Angélica, 63 - Ipanema - RJ



Temporada: 15/01 a 20/02



Quartas e Quintas, às 20h



Valores: R$ 50,00 (inteira) R$ 25,00 (meia)



Duração: 70 min



Classificação: 12 anos



Gênero: comédia