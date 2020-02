Teatro Rival Refit recebe concurso Drag Star amanhã

Rio - A temporada 2020 do concurso mais purpurinado do Rio, o Drag Star, traz uma novidade. Devido ao grande número de inscrições na fase de seleção, realizada no dia 13 de janeiro, o concurso – inspirado no formato dos reality shows The Voice e The X Factor – vai contar com 25 candidatas, em vez de 20 como foi no ano passado.

A disputa entre drags de todos os estilos e tempo de carreira será ainda mais acirrada. Além dos times de Andreia Andrews, Karina Karão, Ravena Creole e Samara Rios, o Drag Star ganha uma equipe comandada por Miami Pink, que vai acumular as funções de apresentadora e produtora com a de madrinha e jurada técnica. O concurso que vai eleger a drag mais completa para receber o título de “Drag da Cidade: Rainha do Rival” terá sua primeira fase eliminatória no dia 12 de fevereiro, no Teatro Rival Refit.





Serviço



Teatro Rival Refit - Rua Álvaro Alvim, 33/37 - Centro/Cinelândia - Rio de Janeiro. Data: 12 de fevereiro (quarta-feira). Horário: 19h30. Abertura da casa: 18h. Ingressos: R$50 (inteira), R$25 (lista amiga). Venda antecipada pela Eventim - http://bit.ly/TeatroRival_Ingressos2GIaEKp Bilheteria: Terça a Sexta das 13h às 21h | Sábados e Feriados das 16h às 22h Censura: 18 anos. https://www.teatrorivalrefit.com.br/. Informações: (21) 2240-9796. Capacidade: 350 pessoas. Metrô/VLT: Estação Cinelândia.



*Meia entrada: Estudante, Idosos, Professores da Rede Pública, Assinantes O Globo e Funcionário Refit