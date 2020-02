Pequenos talentosos em ação

A terceira temporada do 'Júnior Bake Off Brasil' estreia amanhã, às 22h30, no SBT. O programa conta com apresentação de Nadja Haddad e júri da chef confeiteira Beca Milano e do padeiro Olivier Anquier. Na prova técnica, os 12 mini-confeiteiros reproduzirão um hambúrguer doce feito com biscoitos amanteigados de baunilha e decorados com glacê real.