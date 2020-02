Diversos: Centro Nacional de Folclore oferece duas exposições ao público

Rio - O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP/Iphan) abre ao público as portas das exposições Terra do Papangu: as máscaras de Carnaval de Bezerros (PE) e Xilogravura. As mostras inauguram a programação de 2020 do Museu de Folclore Edison Carneiro. Os foliões do Rio que quiserem incrementar as fantasias vão poder comprar as máscaras, que vão estar à venda no local, com preços a partir de R$ 40.

MUSEU DE FOLCLORE EDISON CARNEIRO. Rua do Catete 179, Glória. De terça a sexta-feira, das 11h às 18h. Sábados, domingos e feriados, das 15 às 18h. Entrada gratuita.