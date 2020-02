Diversos: Quadra da Estácio de Sá recebe diversos blocos

Rio - A quadra da Estácio de Sá recebe hoje, às 21h30, os blocos Badalo de Santa Tereza, Mocidade Unida da Mineira, Vai Quem Der, O Fervo, Cometa do Bispo, Barreirense de mesquita, Engata no Centro, Flor da Primavera e Cacique de Ramos. A reunião tem como objetivo fazer um grito de carnaval. A abertura da festa é do grupo Reluz e o encerramento fica com a apresentação de todos os segmentos da escola.

ESTÁCIO DE SÁ. Av. Salvador de Sá 206, Cidade Nova. Hoje, a partir das 21:30. Ingresso: R$30. Classificação etária: 18 anos.