Teatro: Barra recebe festival de humor gratuito

Rio - Acontece hoje, às 19h, no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca, a edição de fevereiro do projeto 'Downtown Comedy: Bora Rir'.

Como aquecimento para o Carnaval, o ator, apresentador e humorista Paulinho Serra recebe um time de comediantes.

Os convidados desta segunda edição de 2020 são Marcinho Eiras, Daniel Curi, Diego Menasse, Diogo Defante, Bruna Campello, Thiago Chagas, Thiago Cardoso e Fabi Dias.

Com entrada gratuita, o show ainda traz uma caráter inclusivo. Com a participação do projeto 'Tá na Mão', o espetáculo terá a tradução e interpretação de libras para os espectadores com necessidades especiais.

SERVIÇO

Downtown – Barra da Tijuca

Valor: evento gratuito Endereço: Avenida das Américas, 500 - Praça de eventos– Shopping Downtown Horário: 19h Dia: uma sexta por mês (14 de fevereiro)