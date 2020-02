Show: Beto Guedes, 14 Bis e Marcus Vianna na Barra

Três grandes nomes da música mineira se apresentam no mesmo palco amanhã, mostrando seus sucessos. Beto Guedes, Marcus Vianna (e seu grupo Sagrado Coração da Terra) e 14 Bis dividem o KM de Vantagens Hall. Quem abre a noite é Beto, com músicas como 'Maria Solidária', 'Amor de Índio' e 'Sol de Primavera', ao lado de uma banda que inclui músicos como Ian Guedes (guitarra) e Will Motta (teclados).



KM de Vantagens Hall. Avenida Ayrton Senna 3.000, Shopping Via Parque, Barra da Tijuca. Amanhã, às 22h. R$ 80 a R$ 160 (estudantes e maiores de 65 anos pagam meia-entrada).

O 14 Bis, por sua vez, aparece com sucessos como 'Planeta Sonho','Canção da América', 'Natural' e vários outros - o primeiro disco da banda comemorou 40 anos no ano passado. O grupo é hoje formado por Cláudio Venturini (guitarra e voz), Sérgio Magrão (baixo e voz), Vermelho (teclados e voz) e Hely Rodrigues (bateria). Na sequência, Marcos, que toca violino elétrico, divide o palco com músicos como Augusto Rennó (guitarra), Ivan Correa (contrabaixo) e Eduardo Campos (bateria e percussão), além da participação especial da cantora Mila Amorim. E leva com ele ao palco os temas que fez para novelas como 'Pantanal', 'Ana Raio & Zé Trovão' e 'O Clone'.