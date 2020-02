Show: o metal do Shaman no Circo Voador

O Shaman, banda de heavy metal brasileira que chegou a ter até música em trilha de novela ('O Beijo do Vampiro, em 2002) está de volta. O vocalista André Matos, que criou o grupo, morreu no ano passado, deixando o mundo do metal de luto. Mas a banda continua com o novo vocalista, Alírio Netto (Queen Extravaganza, ex-Age of Artemis) e vem ao Circo Voador hoje apresentar as músicas de seus álbuns. André estava em turnê com o grupo quando morreu, mas a banda, com várias apresentações agendadas, decidiu chamar Alírio e continuar.

"Ele respeita o André, tem carisma e técnica de sobra pra interpretar de forma magnífica todas as nossas músicas, além de ser um ótimo instrumentista também", conta o guitarrista Hugo Mariutti.

Circo Voador. Arcos da Lapa s/nº, Lapa (2533-0354). Hoje, às 20h (abertura de portões). R$ 140 a R$ 200 (estudantes, maiores de 65 anos e pessoas com um quilo de alimento não-perecível pagam meia-entrada).