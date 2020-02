Show: Blues Etílicos no Rival Refit

Marca forte do blues no Brasil, o Blues Etílicos apresenta seus grandes sucessos amanhã no Teatro Rival Refit. A banda vem trilhando carreira regular desde os anos 1980, gravando discos e prosseguindo como um dos grupos brasileiros mais queridos do estilo musical.

E no show deste fim de semana, recebe convidados: Marco Lacerda (voz e guitarra) e Marcus Kenyatta (guitarra), que estão juntos há dez anos tocando em projetos como a Laranjeletric e Caravana Cigana do Blues, sobem ao palco com eles.



Teatro Rival Refit. Rua Álvaro Alvim 33/37, Centro (2240-9796). Amanhã, às 19h30. R$ 80 (estudantes e maiores de 65 anos pagam meia-entrada).