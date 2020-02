Vem sambar no fim de semana!

Lá vem o Carnaval. A festa na verdade não começa neste fim de semana, mas o clima de folia já está espalhado pela cidade, em blocos, evento e vários shows. Entre as apresentações agendadas para este fim de semana, há bailes, rodas de samba e shows de sambistas consagrados. A Portela, que agenda shows em sua quadra em todos os momentos do ano, também retorna com atrações: convida a bateria do Império Serrano e do Cacique de Ramos, além do cantor Marquinhos Sensação.

Quem tiver vontade de ouvir grandes clássicos do samba em grandes vozes, tem opções durante o fim de semana. Maria Rita, cuja guinada para o estilo musical rendeu discos de sucesso e gravações memoráveis, volta com o show 'Samba de Maria' na noite deste sábado, na Fundição Progresso. Sucessos como 'Tá Perdoado' misturam-se a músicas imortalizadas por Beth Carvalho ('Vou Festejar'), Jorge Aragão ('Coisa de Pele', 'Lucidez'), Clara Nunes ('Juízo Final'), Gonzaguinha ('É', 'O Homem Falou'). Até mesmo 'O Bêbado e a Equilibrista', sucesso de Elis Regina (mãe de Maria Rita) está no repertório.

Outra opção é Diogo Nogueira, que faz neste domingo mais uma data do Clube do Samba no Vivo Rio, prestando homenagem a Paulinho da Viola. E ele concede o batismo do samba (em que um novo artista, herdeiro de algum grande mestre do samba, ganha a chancela de integrante do Clube) à filha do veterano, Beatriz Rabello. O evento tem também feijoada pré-carnavalesca.



"O Clube do Samba foi criado na década de 70 por meu pai (João Nogueira) e alguns dos maiores nomes da música popular brasileira, numa lista sem igual de sócios fundadores. O que estamos fazendo aos domingos na Varanda do Vivo Rio é reviver este legado da família, com muito samba, muita alegria e o 'batismo do samba'", afirma Diogo.

E amanhã um nome novo do ritmo, Leo Russo, leva sua roda de samba para um espaço igualmente recente da Barra da Tijuca, o Salomé Bar. Clássicos de compositores como Leandro Lehart, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Adoniran Barbosa e outros estão no roteiro de Leo, animadíssimo com as várias rodas de samba que aparecem na cidade. "Todo bairro do Rio de Janeiro tem que ter no mínimo uma roda de samba por semana. Samba traz alegria, samba é sinônimo de Rio de Janeiro!", alegra-se o cantor, que já decidiu como irá passar o Carnaval. "Cantando, bebendo minha cervejinha e indo na Sapucaí, que é minha outra paixão. E também ouvindo os sambas enredos antigos e marchinhas, que adoro".

E um evento tradicional, o Aquele Rena - roda de samba do Renascença - está de volta neste sábado, com as rodas de samba de Renato Milagres, Pipa Vieira, João Martins e Ex-Quadrilha. O evento está marcado para o terceiro sábado de cada mês. Nessa edição, o reforço especial do DJ Fabão, nos intervalos.

Programação:



AQUELE RENA. Carnaval com Renato Milagres, Pipa Vieira, João Martins e Ex-Quadrilha. Renascença Clube. Rua Barão de São Francisco 54, Andaraí (96414-3426). Amanhã, às 17h. R$ 20 (ingressos antecipados) e R$ 20 (mesa).



BAILE DE MÁSCARAS DO SPANTA. Evento comandado pela bateria Chupeta Elétrica, com participações de Toni Garrido, Emanuelle Araújo E Marcelle Motta. Terraço Lagoon. Avenida Borges de Medeiros 1.424, Lagoa. Hoje, às 21h. R$ 200 (esutdantes e maiores de 65 anos pagam meia-entrada).



BAILE DO MESTRE WESLEY. Rua Álvaro Alvim 33/37, Centro (2240-9796). Segunda-feira (17), às 19h30. R$ 50 (estudantes e maiores de 65 anos pagam meia-entrada).



BAILE DO MOMUS. Casa Momus faz seu primeiro baile de Carnaval. Rua do Lavradio 11, Centro (3852-8250). Amanhã, ás 20h. R$ 25 (primeiro lote).



DIOGO NOGUEIRA E FEIJOADA DO CLUBE DO SAMBA. Mais um show da série de eventos do Clube, com homenagem a Paulinho da Viola e batismo de samba a Beatriz Rabello, filha do sambista. Vivo Rio. Avenida Infante Dom Henrique 85, Parque do Flamengo. Domingo, às 14h. R$ 80 (estudantes e maiores de 65 anos pagam meia-entrada). R$ 110 (com um prato de feijoada).



ESQUENTA DO BLOCO DA PRETA. A cantora abre os trabalhos do seu bloco, que irá desfilar no Centro do Rio. Imperator. Rua Dias da Cruz 170, Méier (2597-3897). Hoje, às 21h. R$ 80 (estudantes e maiores de 65 anos pagam meia-entrada).



FEIJOADA DO LEANDRO SAPUCAHY. Cantor apresenta músicas de Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Xande de Pilares, Fundo de Quintal e outros. Bar do Zeca Pagodinho. Avenida das Américas 8.585, Shopping Vogue Square, Barra da Tijuca (3030-9097). Domingo, às 14h30. R$ 25.



A FEBRE DO SAMBA. O bloco faz show apresentando sambas-enredo memoráveis de todas as agremiações cariocas. Teatro Rival Refit. Rua Álvaro Alvim 33/37, Centro (2240-9796). Terça-feira (18), às 19h30. R$ 50 (estudantes e maiores de 65 anos pagam meia-entrada).



ILHA SUNSET. Apresentação deblocos e da escola de samba União da Ilha, no rooftop do shopping Ilha Plaza. Avenida Maestro Paulo e Silva 400, Jardim Carioca, Ilha do Governador (2468-8100). Amanhã, de 16h às 23h. Domingo, de 16h às 21h. Entrada gratuita.



LEO RUSSO. Cantor faz o show 'Samba do Leo Russo', com músicas próprias e sambas de Benito di Paula, Leandro Lehart, Jorge Aragão e outros. Salomé Bar. Avenida Olegário Maciel 373, Barra da Tijuca (96423-7514). Amanhã, às 16h. R$ 15.



MARIA RITA. A cantora faz o show 'Samba de Maria', em que apresenta sucessos de Jorge Aragao, Arlindo Cruz e vários grandes nomes do estilo. Fundição Progresso. Rua dos Arcos 24, Lapa (3212-0800). Amanhã, às 22h. R$ 120 (estudantes e maiores de 65 anos pagam meia-entrada).



MOACYR LUZ E SAMBA DO TRABALHADOR. O sambista e seu grupo faz show na Rua do Rio do Shopping Nova América. Av. Martin Luther King Jr 126, Del Castilho (3083-1000). Domingo, das 16h às 18h. Entrada franca.



PIER MAUÁ. Evento traz baile de carnaval com as escolas de samba Mangueira e Beija Flor. Pier On. Rua Rodrigues Alves 10, Armazém 1B, Pier Mauá, Praça Mauá. Hoje, às 18h. R$ 100 (estudantes e maiores de 65 anos pagam meia-entrada).



PORTELA. Escola de samba recebe Império Serrano, Cacique de Ramos e cantor Marquinhos Sensação. Quadra da Portela. Rua Clara Nunes 81, Madureira (3217-0983). Amanhã, às 14h. R$ 15 (a partir de).



VIA PARQUE GRITO DE CARNAVAL. Apresentação da Pimpolhos da Grande Rio amanhã, com direito a bateria, passistas e casal de mestre-sala e porta-bandeira, das 15h às 18h. No domingo, tem cortejo pelos corredores do mall com banda de carnaval e trupe circense, no mesmo horário. Avenida Ayrton Senna 3.000, Barra da Tijuca. Entrada franca.