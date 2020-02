Grátis: Bailinhos agitam o Grande Rio

Os pequenos foliões vão poder curtir o Bailinho de Carnaval do Caxias Shopping. Amanhã tem o Bailinho do Tio Jota, que vai transformar a praça de eventos em uma matinê de Carnaval. No repertório estarão marchinhas tradicionais, sambas, músicas da MPB. Até um robô gigante de LED vai cair na folia com a criançada. É bom caprichar na fantasia, porque haverá concurso de fantasias e também do folião mais animado. As crianças ainda participam de uma oficina de customização de fantasias e acessórios carnavalescos. No domingo, o Carnaval continua com a Fanfarra Miudinha, tocando marchinhas, axé, frevo, samba e até do funk. E, na segunda, é a vez do grupo Cavunjinho, Samba Miudinho comandar o Bailinho de Carnaval. Caxias Shopping. Rodovia Washington Luiz 2895, Duque de Caxias. Amanhã, domingo e segunda-feira, das 15h às 19h.

Programação

1BANGU

O bailinho do Bangu Shopping terá concurso de fantasia, DJ tocando marchinhas, além da apresentação da Estrelinhas da Mocidade, bateria mirim da Mocidade e do bloco Cordão do Bola Preta. Rua Fonseca 240, Bangu (Prédio 3, acesso pela portaria 2). Domingo, das 15h às 18h.

2VILA DA PENHA

Vai ter muito confete e serpentina na folia do Carioca Shopping. Além da decoração, a festa ainda conta com música sob o comando da Bandinha Fanfarra. Os pequenos devem ir fantasiados. Estacionamento Descoberto do shopping. Av. Vicente de Carvalho 909, Vila da Penha. Amanhã, domingo e segunda-feira, das 15h às 19h.

3GUADALUPE

A agremiação Pimpolhos da Grande Rio é o destaque para esse fim de semana de Carnaval no Shopping Jardim Guadalupe. A criançada poderá se divertir com a bateria e os passistas mirins, batalha de confete, pintura facial e desfile de fantasia, com premiação para os três primeiros colocados. 2º piso, em frente à Casa&Video. Avenida Brasil 22.155, Guadalupe. Amanhã e domingo, das 15h às 18h.

4SÃO JOÃO DE MERITI

Música e brincadeiras não faltarão na folia que o Shopping Grande Rio prepara para o Carnaval, com direito a um bloquinho percorrendo os corredores do estabelecimento. Praça de Eventos. Rua Maria Soares Sendas 111, Parque Barreto, São João de Meriti. Domingo, segunda-feira e terça-feira, das 16h às 19h.

5BARRA DA TIJUCA

O Via Parque contará com a Bandinha da Folia para animar o Carnaval. Personagens infantis vão marcar presença e dançar ao lado da criançada. Via Parque (Praça de Eventos). Av. Ayrton Senna 3000, Barra da Tijuca. De sábado até terça-feira, das 15h às 18h.

Mais folia para a criançada

Oficina de máscaras, camarim de fantasias e pinturinha facial são algumas das atividades oferecidas no Carnaval do Recreio Shopping. Além, claro, da presença de DJ, bandinha e entrega de brindes.

Recreio Shopping. Avenida das Américas 19.019, Recreio dos Bandeirantes. Concentração no Recreio Walls. Depois, o cortejo irá para entrada principal, onde haverá uma estrutura. Domingo, das 16h às 19h.



