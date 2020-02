Globo tem programação especial no Carnaval

Hoje, a partir das 23h15, a Globo transmite o desfile da Série A. O comando fica por conta de Mariana Gross e Pedro Bassan. A dupla retorna à TV amanhã, às 22h40, com o segundo dia de desfiles. "A melhor parte de ser jornalista é estar na cobertura da festa, como faço há 20 anos”, diz Mariana. "Estou permanentemente realizando um sonho”, comemora Bassan, em seu segundo ano. No domingo e segunda-feira, é a vez de Fátima Bernardes e Alex Escobar apresentarem pelo quarto ano consecutivo os desfiles do Grupo Especial.