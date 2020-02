Rio - Em todas as terças-feira de março, a comédia musical 'Os Únicos' fica em cartaz no Teatro Prudential. Em cena, Lucília e Alexandre são pesquisadores eruditos, especialistas em uma dupla de cantores fakes consagrados. Teatro Prudential. Rua do Russel 804, Glória. Terça-feira, às 19h. Ingressos: R$ 60. 12 anos.