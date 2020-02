O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) recebe, amanhã, a oficina 'Lugar de Criação - Trocação de Histórias: O que é uma criança?'. A programação é voltada para que o público infantil e suas famílias se dediquem à leitura, música e ao desenvolvimento de narrativas. O diálogo com arte e cultura vai nortear o momento de interação entre os visitantes do CCBB.

Além desta atividade, será proposto que os participantes respondam a pergunta 'O que é uma criança?'. Serão construídos verbetes e palavras, auxiliados por desenhos, que ajudem a definir possíveis significados do que é "criança". O projeto faz parte do Programa CCBB Educativo, que desenvolve práticas culturais para o público infantil.