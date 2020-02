O fim de semana pós-folia no Rio de Janeiro conta com as portas abertas do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST). Amanhã, às 14h30, tem 'Cine Ciência' com a exibição do filme 'Elysium'. Após a exibição haverá debate da socióloga Thaynara Flôr com mediação da museóloga Kamylla dos Santos. No domingo, além das exposições e do filme, os visitantes vão poder curtir a tarde no Planetário Inflável Digital. Dentro de cúpula, são projetadas imagens que simulam o céu noturno e ensinam sobre os movimentos dos planetas.