Dinamarca em cena no MAM

O Instituto Cultural da Dinamarca, em uma parceria inédita com o MAM, realiza o Cineklap: mostra de cinema dinamarquês itinerante. Hoje e amanhã, a Cinemateca do museu exibe 6 títulos de premiados diretores e atores selecionados pela curadora Tatiana Groff, que discutem os diferentes significados do "corpo no mundo" a partir de questões da atualidade.