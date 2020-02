A programação de Carnaval do Terreirão do Samba encerra atividades neste fim de semana. Hoje tem show de Legado (grupo que reúne Rodriguinho e seu filho Gaab) e Matheusinho. E amanhã, tem Leandro Sapucahy e Dilsinho. Nas duas datas, tem Roda de Samba Bateria do Terreirão e o show de um intérprete convidado. O local ficou de portas abertas desde o dia 21, com várias atrações do samba - entre elas Péricles, Alcione, Ferrugem, Mumuzinho e vários outros.

Terreirão do Samba. Rua Benedito Hipólito 66, Praça Onze, Centro. Hoje e amanhã, às 19h. R$ 20 (estudantes e maiores de 65 anos pagam meia-entrada).